В Генштабе ВС Ирана пригрозили ударить по странам, помогающим Израилю

Фото: AP Photo/Leo Correa

Представитель Генштаба ВС Ирана предупредил международное сообщество, что может атаковать их военные базы в случае оказания помощи Израилю. Его слова передает агентство Mehr.

Иран, как сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника, продолжает наносить удары по некоторым военным объектам США на Ближнем Востоке. В частности, были атакованы ракетами четыре базы – в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, передает агентство Fars.

В иранском посольстве в Гааге указали на своей странице в соцсети Х, что США и Израиль, нанося удары по Ирану, пытаются установить контроль над регионом, а не урегулировать вопрос, связанный с оружием массового поражения.

"Израиль и США атакуют Иран сразу после того, как он предложил сделку", – уточнили дипломаты.

Посольство Ирана добавило, что за менее чем год США дважды показали, что их дипломатия – это фальшь.

В свою очередь, МИД Ирана в своем телеграм-канале призвал ООН и Совет Безопасности организации принять меры для противодействия нарушению международной безопасности из-за ударов США и Израиля. При этом, как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, Великобритания не участвовала в военной операции Штатов и израильской стороны.

Между тем агентство IRNA со ссылкой на местные власти сообщило, что не менее 5 учениц начальной школы погибли в результате атаки Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана. При этом все командование армии вооруженных сил Ирана выжило после ударов, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на армию Исламской Республики. Министр иностранных дел Аббас Аракчи тоже не пострадал, уточняет IRNA.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне обострения ситуации в регионе начала усиливать сухопутные войска во всех секторах и региональных командованиях и приступила к развертыванию спецназа. Кроме того, дополнительно усиливаются подразделения ВВС и ВМФ, а также укрепляются все системы огневой мощи.

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевели в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже не пострадал. На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу.

В связи с происходящим российские авиакомпании также временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран. Перевозчики из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля заранее проработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы. При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие.

Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию. По словам Трампа, Исламская Республика отвергала любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций.

По данным СМИ, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. После этого стало известно от ответном ударе со стороны Ирана. Спустя время Тегеран вновь атаковал израильскую сторону.

При этом Иран, помимо баз США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, нанес удары по базам в Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне происходящего Министерство внутренних дел Исламской Республики заявило о создании кризисного штаба для помощи населению.

