Политика

Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории исламской республики. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Хаменеи, один из самых злобных людей в истории, мертв. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев, а также для людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов", – написал глава Белого дома.

Он назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну".

"Он (Хаменеи. – Прим. ред.) не смог уйти от наших спецслужб и высокотехнологичных систем слежения, и, работая в тесном сотрудничестве с Израилем, ни он, ни другие лидеры, убитые вместе с ним, не смогли ничего сделать", – утверждает Трамп.

По словам американского лидера, многие представители КСИР, иранских военных и прочих сил безопасности и полиции больше не хотят воевать за республику и ищут у Вашингтона иммунитета. Трамп надеется, что иранские силовики мирно объединятся с протестующими и будут работать вместе, чтобы "вернуть стране величие, которого она заслуживает".

"Этот процесс должен начаться в ближайшее время, поскольку не только Хаменеи погиб, но и страна за один день была в значительной степени разрушена и даже уничтожена", – указал глава США.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

О гибели Хаменеи в результате совместной атаки Израиля и США сообщили ранее сразу несколько СМИ. По информации журналистов, при обстрелах погибли от 5 до 10 членов руководства Ирана, включая Хаменеи, высшего командующего КСИР и других иранских руководителей.

Между тем иранские издания продолжают сообщать, что верховный лидер Ирана "твердо и уверенно руководит ситуацией на поле боя".

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

