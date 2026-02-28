Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Совбез ООН проведет срочное заседание из-за ситуации вокруг Ирана в 16:00 по местному времени 28 февраля (00:00 1 марта). Об этом сообщили в постоянном представительстве России при организации, передает ТАСС.

Помимо России и Китай, требовали провести экстренное заседание Франция, Бахрейн и Колумбия. В российском постоянном представительстве при ООН указали, что атаки США и Израиля против Ирана являются нарушением норм международного права.

"Подобные опасные авантюры направлены на разрушение мира, стабильности и безопасности во всем регионе Ближнего Востока. Ожидаем от руководства Секретариата ООН соответствующих объективных оценок", – сказано в заявлении.

На заседании Россия будет требовать от США и Израиля прекращения атак и отказа от эскалации. Вместе этого российская сторона предложила Вашингтону и Тель-Авиву "встать на путь политико-дипломатического урегулирования". При этом Москва готова оказывать содействие в этом вопросе.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что собирает 2 марта специальное заседание по безопасности на эскалации конфликта в Иране.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бурханеттин Дуран призвал к диалогу стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке. Он назвал эскалацию ситуации в регионе неприемлемой и угрожающей всему миру.

"Эти события угрожают не только вовлеченным странам, но и стабильности и безопасности гражданского населения обширного региона", – отметил Дуран, добавив, что Турция продолжит предпринимать меры по деэскалации напряженности, защите мирных граждан и обеспечению эффективного использования дипломатических каналов.

Дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш сообщил телеканалу CNN, что страна не знала о готовящейся против Ирана операции, однако ожидала такой исход событий после переговоров Тегерана и Вашингтона.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, указав, что это подрывает глобальный мир и стабильность. Однако глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу NBC News, что Тегеран не откажется от права на обогащение урана.

"Мы сообщали американской команде переговорщиков, что готовы на все, чтобы доказать мирный характер нашей ядерной программы", – добавил Арагчи.

В настоящее время пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что завершила масштабный удар по стратегическим системам обороны Ирана. Одной из целей атак стала система ПВО SA-65, которая находится в районе Керманшаха на западе Ирана.

Между тем Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке. Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник, у Вашингтона в некоторых странах есть более, чем одна база. Кроме того, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исламской Республики нанесли удар по вспомогательному кораблю ВМС США Maritime Strike Tomahawk, который является носителем одноименных крылатых ракет.

Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин также выяснил, что американские военные впервые использовали новые "одноразовые атакующие дроны". В свою очередь, как рассказал премьер Британии Кир Стармер, авиация участвует в отражении ударов Ирана по своим объектам на Ближнем Востоке, а также по военной инфраструктуре Израиля и базам США в регионе.

При этом в Генштабе ВС Ирана пригрозили ударить по странам, помогающим Израилю.

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал. Однако Израиль нанес удар по начальной школе для девочек, которая находится в иранском Минабе. В результате погиб 85 человек, еще более 60 получили ранения. В ходе ударов в городах Минаб и Джаск на юге Ирана погибли порядка 70 человек и более 90 пострадали.

После этого стало известно от ответном ударе со стороны Ирана. Спустя время Тегеран вновь атаковал израильскую сторону, а позднее была зафиксирована третья и четвертая волны атаки.

При этом Иран атаковал не только Израиль, но и базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. Власти Бахрейна начали эвакуировать жителей района Эль-Джуфейра, где расположена военная база США.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы.

При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие. Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию.

По данным СМИ, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. Посольства РФ в Израиле, Иране и Катаре из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке посоветовали российским гражданам по возможности уехать из стран до нормализации обстановки.

