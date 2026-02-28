Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аракчи

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны. Аракчи сообщил Лаврову о том, какие шаги предприняло руководство Ирана для отражения агрессии со стороны двух государств. Он также рассказал о планах срочного созыва Совета Безопасности (СБ) ООН.

Лавров осудил атаки, которые, как отмечается, были совершены в нарушение норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной безопасности.

Российский министр также заявил о необходимости немедленно прекратить агрессию против Ирана и вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Глава МИД указал на готовность РФ содействовать поиску мирного решения, в том числе в рамках СБ ООН.

"Иранская сторона выразила искреннюю признательность за неизменную и твердую поддержку, оказываемую Российской Федерацией", — отмечает пресс-служба.

Официально осудил военные действия США и Израиля против Исламской Республики также верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также выступил против ответных ударов Ирана и призвал к сдержанности и возвращении к переговорному процессу.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич, в свою очередь, заявила, что военная эскалация на Ближнем Востоке вызывает "опасную цепную реакцию" во всем регионе. По ее словам, стороны конфликта должны соблюдать нормы международного права. Гражданская инфраструктура, включая больницы, школы и дома, должна быть защищена.

Тем временем неназванный источник сообщил телеканалу CBS, что госсекретарь США Марко Рубио перед тем, как нанести по Ирану удары, предупреждал об этом ключевых американских законодателей. Уточняется, что в их числе был старший демократ в спецкомитете по разведке Сената Марк Уорнер. Имена всех законодателей не раскрываются.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение.

По данным СМИ, в результате израильского удара по иранской школе для девочек в Минабе погиб 51 человек, еще 60 пострадали. При этом само учреждение разрушено, заявили журналисты.

В ответ на атаку Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.