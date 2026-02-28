Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 16:42

Политика

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аракчи

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны. Аракчи сообщил Лаврову о том, какие шаги предприняло руководство Ирана для отражения агрессии со стороны двух государств. Он также рассказал о планах срочного созыва Совета Безопасности (СБ) ООН.

Лавров осудил атаки, которые, как отмечается, были совершены в нарушение норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной безопасности.

Российский министр также заявил о необходимости немедленно прекратить агрессию против Ирана и вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Глава МИД указал на готовность РФ содействовать поиску мирного решения, в том числе в рамках СБ ООН.

"Иранская сторона выразила искреннюю признательность за неизменную и твердую поддержку, оказываемую Российской Федерацией", — отмечает пресс-служба.

Официально осудил военные действия США и Израиля против Исламской Республики также верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он также выступил против ответных ударов Ирана и призвал к сдержанности и возвращении к переговорному процессу.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич, в свою очередь, заявила, что военная эскалация на Ближнем Востоке вызывает "опасную цепную реакцию" во всем регионе. По ее словам, стороны конфликта должны соблюдать нормы международного права. Гражданская инфраструктура, включая больницы, школы и дома, должна быть защищена.

Тем временем неназванный источник сообщил телеканалу CBS, что госсекретарь США Марко Рубио перед тем, как нанести по Ирану удары, предупреждал об этом ключевых американских законодателей. Уточняется, что в их числе был старший демократ в спецкомитете по разведке Сената Марк Уорнер. Имена всех законодателей не раскрываются.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение.

По данным СМИ, в результате израильского удара по иранской школе для девочек в Минабе погиб 51 человек, еще 60 пострадали. При этом само учреждение разрушено, заявили журналисты.

В ответ на атаку Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика