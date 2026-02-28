Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № Т1, А, 3, 38 и 39 задерживаются в районе Павелецкой площади по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты временно изменены, граждан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее маршруты 3 трамваев изменились в центре столицы. Корректировки были вызваны оперативными ремонтными работами.

В частности, трамвай А курсировал от МЦД Калитники через станцию метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, трамвай № 3 – от станции метро "Чертановская" через Серпуховскую Заставу до Серпуховского Вала, а трамвай № 39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".