20 февраля, 21:41

Происшествия

Автобус и трамвай столкнулись на Преображенской площади в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Автобус и трамвай попали в ДТП на Преображенской площади Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что участниками аварии стали автобус, следовавший по маршруту № 680, и трамвай, выполнявший рейс № 7. Они столкнулись в районе дома № 1, корпуса № 1, по улице Большой Черкизовской.

"В результате ДТП пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", – говорится в сообщении и отмечается, что сейчас автобусы и трамваи работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что число аварий по вине водителей коммерческих автобусов снизилось в Москве на 37%. Поездки на таком транспорте стали безопаснее благодаря переходу на госконтракты, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

20 февраля в Москве также произошло возгорание автомобиля на улице Маршала Шестопалова. На месте ЧП работали оперативные службы города. В связи с возгоранием движение по улице было временно перекрыто.

ДТП произошло в центре Москвы на 2-й Брестской улице

