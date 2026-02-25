Форма поиска по сайту

25 февраля, 07:33

Политика

Трамп сообщил, что Иран пока не пообещал отказаться от ядерного оружия

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу сообщил, что пока не получил от Ирана "заветного обещания" отказаться от разработки ядерного оружия. Трансляция обращения велась на сайте Белого дома.

"Они (власти Ирана. – Прим. ред.) хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов: "У нас никогда не будет ядерного оружия", – заявил Трамп.

Глава Белого дома вновь сообщил, что хотел бы урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим способом. Одновременно с этим он заявил, что Исламская Республика является "спонсором терроризма номер один в мире".

Трамп добавил, что не допустит появления ядерного оружия у Тегерана. По его утверждению, Иран уже разработал ракеты, которые могут достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.

Ранее Трамп заявил, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Белым домом. Тем временем США наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году.

По данным СМИ, Штаты рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына. Администрация США также готова рассмотреть предложение, согласно которому Иран получил бы возможность "символического" обогащения урана в случае, если это не оставит ему возможности получения бомбы.

Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

