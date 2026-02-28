Форма поиска по сайту

28 февраля, 05:58

Политика
Мерц: перемирие на Украине является условием для переговоров с РФ

Мерц назвал условие для мирных переговоров с Россией

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что перемирие на Украине является предварительным условием для мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене, его слова приводит издание Tagesspiegel.

Мерц добавил, что сам тоже готов к диалогу с российской стороной. Однако он назвал подобный формат переговоров бессмысленным на данный момент, сославшись на продолжающееся наступление российских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

В Кремле согласились с тем, что президентам России, США и Украины необходима встреча для финализации договоренностей. Там также напомнили, что предложение Зеленскому приехать в Москву для переговоров с Путиным остается в силе.

Четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта

