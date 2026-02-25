В Кремле согласились с необходимостью встречи Путина, Трампа и Зеленского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле согласились с тем, что президентам России, США и Украины – Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому – необходима встреча для финализации договоренностей. Об этом высказался пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Песков также подтвердил, что предложение Зеленскому приехать в Москву для переговоров с Путиным остается в силе.

"Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово", – отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что перспектива встречи Путина с лидером киевского режима остается под вопросом, пока Киев сохраняет текущие переговорные позиции.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Позднее Зеленский признал, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он указал на важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Путиным.