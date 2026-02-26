Карманник украл у иркутянки 3 млн рублей, которые она собиралась отдать мошенникам

Фото: телеграм-канал "МВД38"

В Иркутске полиция задержала карманника, который украл у женщины 3 миллиона рублей, когда она ехала переводить их мошенникам, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как рассказали в полиции, незадолго до кражи женщина уже лишилась 6 миллионов рублей, поверив лжесотруднику спецслужб и передав деньги курьеру. Затем, под давлением аферистов, она сняла еще 3 миллиона и направилась к банкомату, но в переполненном автобусе у нее похитили наличные.

Подозреваемым оказался 42-летний ранее судимый житель Иркутска. При обыске у него нашли более миллиона рублей – их вернули владелице. Остальное он уже потратил.

Общая сумма ущерба составила около 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и мошенничестве.

