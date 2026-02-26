ТАСС: задержанный по делу о похищении девочки в Смоленске отказался от дачи показаний

Фото: depositphotos/merrydolla

Мужчина, который был задержан за похищение 9-летней девочки в Смоленске, отказался от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Злоумышленник также попросил предоставить ему адвоката.

Девочка пропала утром 24 февраля, когда ушла на прогулку с собакой и не вернулась домой. При этом с собой она не взяла ни телефон, ни ключи. В этот же день были организованы поиски. Сперва их проводили лишь в Заднепровском районе, но затем территорию расширили за пределы города.

По факту пропажи ребенка было возбуждено дело. Появлялись сведения о возможном похищении ребенка. В частности, местные жители рассказали, что в подъезд дома, где живет семья девочки, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на машине.

Ребенка нашли живым 26 февраля. В поисках участвовали свыше 200 человек, в том числе местный отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт".

В этот же день по подозрению в похищении девочки был задержан местный житель. Выяснилось, что ранее злоумышленник был судим.

