Фото: телеграм-канал SHOT

Пропавшая в Смоленске 9-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда "Сальвар".

Об исчезновении ребенка стало известно 24 февраля. Девочка утром ушла гулять с собакой и не вернулась. При этом с собой она не взяла ни телефон, ни ключи. В этот же день были организованы поиски. Сперва их проводили только в Заднепровском районе, но спустя время территорию расширили за пределы города.

В общей сложности в поисковых мероприятиях принимали участие свыше 200 человек, в том числе отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт". Появлялась информация о возможном похищении ребенка. В частности, местные жители заявляли, что в подъезд дома, где живет семья девочки, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на машине. Однако с пропавшей его не видели.

В полиции подчеркивали, что родители ребенка характеризуются положительно, на учете не состоят. До этого момента девочка из дома не сбегала. Семья воспитывает еще двух детей, младшей из которых пять месяцев. Мать пропавшей находится в декрете. Отец активно помогал во время поиска его дочери. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и исполнения родителями обязанностей по воспитанию.

