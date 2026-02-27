Форма поиска по сайту

Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военных Сил специальных операций с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что формирование таких подразделений, мобильных и оснащенных современным оружием и техникой, стало ответом на острые вызовы ХХI века, а также на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности России.

"Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде российской армии; развивая лучшие традиции отечественного спецназа, опираясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике, серьезно укрепили боевой потенциал вооруженных сил; на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за безупречную боевую работу, воинское мастерство и личное мужество. Особую благодарность Путин выразил бойцам, которые выполняют задачи в зоне СВО, ведут разведку и действуют в тылу врага.

"Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить родине", – добавил Путин.

Ранее президент поручил усилить защиту государственной границы России через усовершенствование инфраструктуры, а также через повышение уровня боевой готовности и технической оснащенности пограничных пунктов.

Путин также отметил, что Россия продолжит укреплять армию и флот, в том числе на основе опыта, полученного в СВО. Работа продолжится с опорой на мощные силы российской промышленности и науки, а также на отечественные индустриальные и высокотехнологичные компании.

Путин вручил бойцам СВО госнаграды в День защитника Отечества

