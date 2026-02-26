Сергей Собянин вручил знак "Почетный гражданин города Москвы" Владимиру Ресину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил знак "Почетный гражданин города Москвы" депутату Госдумы Владимиру Ресину. Об этом глава столицы сообщил в мессенджере MAX

Таким образом, Ресин стал 13-м почетным гражданином города за всю историю существования данной награды, которая отсчитывается с 1866 года. Он также является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и Героем труда РФ.

Мэр отметил, что депутат свыше 60 лет трудился на благо столицы и доказал, что работать можно в любых условиях. По словам Собянина, наследие Ресина будет служить не только нынешнему, но и будущему поколениям.

"Спасибо Владимиру Иосифовичу за то, что в качестве депутата Госдумы, в свои 90 лет, он по-прежнему живет интересами любимого города", – заявил мэр, поздравив Ресина с получением награды и пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.

Ранее Собянин навестил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), Героя Советского Союза Бориса Кравцова, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества, а также вручить нагрудный знак, грамоту и удостоверение почетного гражданина Москвы.

По словам мэра, Кравцов заслужил данное звание своей судьбой, участием в битвах под Сталинградом и в Донбассе, а также высокими государственными должностями, которые он занимал после войны. Собинин пожелал ветерану здоровья и благополучия.

