Число погибших при атаке на общежитие колледжа в ЛНР возросло до 6

Шесть человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

Глава государства добавил, что пропавшими без вести числятся 15 человек, а 39 получили ранения.

"Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших", – подчеркнул российский лидер.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке утром 22 мая. На момент обстрела в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что под завалами могли оказаться 18 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Россия намерена привлечь к инциденту внимание международного сообщества, в том числе через ООН и ОБСЕ. В частности, Москва потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН.

