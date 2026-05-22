Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от берегов американского штата Аляска, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По информации сейсмологов, подземные толчки возникли в 12:16 по местному времени (15:16 по московскому. – Прим. ред.). Эпицентр сейсмической активности находился в 165 километрах к северо-востоку от населенного пункта Атка с населением 64 человека. Очаг находился на глубине 13,6 километра.

Сведения о возможных пострадавших или разрушенных объектах не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Жертвами стали как минимум два человека.

Более того, из-за подземных толчков обрушилось не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек.