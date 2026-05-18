Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 07:37

Происшествия

Два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая

Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Lin Xin

Жертвами землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР стали как минимум два человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Подземные толчки привели к обрушению не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу. После удара стихии из опасной зоны были эвакуированы свыше 7 000 местных жителей.

Четверо пострадавших были госпитализированы. Также отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции был найден живым один человек, ранее считавшийся пропавшим без вести.

В связи с произошедшим Сейсмологическое управление КНР активировало третий уровень экстренного реагирования.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Антигуа и Барбуды. При этом его эпицентр располагался в 70 километрах к юго-западу от города Кодрингтон, который находится на севере страны. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика