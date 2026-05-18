01:26

Саудовские силы ПВО ликвидировали 3 БПЛА, летевших из Ирака

Саудовская Аравия отразила воздушную атаку с территории Ирака. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны страны Турки аль-Малики в соцсети X.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны королевства обнаружили и уничтожили 3 дрона, нарушивших воздушное пространство государства. По словам представителя, БПЛА вошли в воздушное пространство королевства со стороны Ирака.

Турки аль-Малики добавил, что министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия в подходящий момент и в подходящем месте. Вооруженные силы Саудовской Аравии готовы принять все необходимые оперативные меры для пресечения любых попыток нарушения суверенитета, а также для обеспечения безопасности и защиты жителей страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

