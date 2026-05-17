Аэропорт Шереметьево обслужил 392 рейса по скорректированному расписанию

Столичный аэропорт Шереметьево обслужил по скорректированному расписанию с начала суток 392 рейса, авиагавань работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:00 по московскому времени было обслужено более 53 тысяч пассажиров. Кроме того, было совершено 203 рейса на вылет и 189 на прилет.

Отмечается, что обслуживание пассажиров производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами и регламентами. Скоплений людей в пассажирских терминалах не наблюдается.

Актуальную информацию о статусе рейсов рекомендуют уточнять через онлайн-табло Шереметьево и коммуникационные каналы авиакомпаний.

Ранее на территории Шереметьево упали обломки БПЛА. Уточнялось, что фрагменты беспилотника находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов. Пострадавших и разрушений в районе авиагавани нет.