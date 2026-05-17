17 мая, 17:22

Происшествия

Пожарный поезд направлен для тушения возгорания на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Пожарный поезд направлен для тушения возгорания на Амурской улице на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что в составе поезда находится 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя. При этом угроза объектам РЖД отсутствует.

В свою очередь, в оперативных службах рассказали ТАСС, что из-за пожара провисло дорожное полотно на Северо-Восточной хорде.

Пресс-служба столичного главка МЧС РФ добавила, что в настоящее время огонь локализован.

Отделочные материалы загорелись на складе по адресу Амурская улица, дом 2, корпус 1 в воскресенье, 17 мая. По данным СМИ, площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Из-за ЧП движение транспорта перекрыли в обе стороны по Северо-Восточной хорде.

Ранее полимерная продукция загорелась на производственной площадке в Набережных Челнах. Огонь распространился на площади более 10 тысяч квадратных метров. Произошедшее обошлось без погибших и пострадавших.

