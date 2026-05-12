12 мая, 09:20Происшествия
Склады с автозапчастями загорелись в Уссурийске
Склады автозапчастей загорелись в Уссурийске, сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице, к месту ЧП были незамедлительно направлены огнеборцы. К прибытию пожарных огонь успел охватить склады и открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.
Специалисты продолжают тушить возгорание по повышенному, второму рангу, всего в ликвидации пожара задействовали 8 единиц техники и 31 специалиста.
Ранее человека удалось спасти из пожара на востоке Москвы. Инцидент произошел на Алтайской улице. Сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства эвакуировали одного человека с четвертого этажа. Затем пожар оперативно ликвидировали на площади 30 квадратных метров.