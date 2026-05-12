Застрявших во льдах на реке Лене в Якутии эвакуировали

Спасатели МЧС России завершили операцию по эвакуации людей, заблокированных льдами на реке Лене в Якутии. Всего было спасено 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всех пострадавших доставили в Олекминск. Их состояние оценивается как удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.

Группа из 7 человек на 3 моторных лодках застряла во льдах в Олекминском районе 12 мая. Еще 4 человека оказались отрезанными от берега на острове Харыялах. Для эвакуации был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее спасатели сняли 3 подростков со льдины на озере в Калининграде. Дети решили погулять по льду озера в парке Южном. Отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь.