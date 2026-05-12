12 мая, 12:26

Транспорт

Аэропорт Жуковский временно принимал и отправлял рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"

Аэропорт Жуковский некоторое время принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Там уточнили, что меры действовали в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов. Получить дополнительную информацию можно при помощи онлайн-табло.

Ранее были временно приостановлены полеты в аэропорты юга России. Причиной стало попадание БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Через некоторое время документ о невозможности полетов на юг России был отменен. После авиасообщение полностью восстановили.

