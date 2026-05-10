В Шереметьево увеличили число биометрических кабин паспортного контроля

Фото: vk.com/"Международный аэропорт Шереметьево"

Число автоматизированных кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С в аэропорту Шереметьево увеличили до 20. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Мероприятия по расширению провели перед началом летнего сезона. Как уточнили в аэровокзале, с 9 мая в терминале С были запущены 30 автоматизированных кабин паспортного контроля "Сапсан". Эти системы позволяют пассажирам проходить процедуру без необходимости обращения к пограничникам.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря расширению большее число пассажиров международных рейсов смогут самостоятельно проходить контроль, используя биометрические кабины как при прибытии, так и при отправлении.

Воспользоваться ими могут россияне старше 18 лет с биометрическими паспортами серии 75 и выше. Сервис работает круглосуточно.

Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано в октябре 2025 года главами Минтранса и Минцифры России Андреем Никитиным и Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".

Несмотря на то что технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке, у пассажиров останется возможность выбора предпочтительного способа.

Внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах: в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.

Сначала она появится в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург, а затем в международном терминале С.