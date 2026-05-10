Кремль хотел бы получить от Армении разъяснения по итогам выступлений Зеленского

В Москве хотели бы получить от Еревана разъяснения по поводу предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому площадки для антироссийских заявлений в Армении. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ назвал ненормальным, что Армения, которая является союзником России, предоставляет Зеленскому площадку для русофобских высказываний.

"Это не вяжется с духом отношений наших с Ереваном", – отметил Песков.

При этом он указал, что Армения обладает суверенным правом проводить любые мероприятия, в том числе саммит с ЕС. Представитель Кремля обратил внимание, что Ереван придерживается многовекторности в своей внешней политике.

На просьбу журналиста дать оценку "сбору", произошедшему в Армении, Песков заявил, что все-таки "это не сбор".

"Это саммит весьма представительный, нормальное явление", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он также не увидел ничего предосудительного в рукопожатиях руководства Армении и недружественных России политиков в Ереване. Песков напомнил, что во время международных саммитов здороваются все. Представитель Кремля также указал, что конфликт на Украине не является войной Армении.

"Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также первый саммит "Армения – ЕС" проводились в Ереване в период с 4 по 5 мая. Во время открытия саммита ЕПС Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, для этого киевский режим планирует использовать БПЛА.

В связи с этим посла Армении в РФ Гургена Арсеняна вызвали в российский МИД и заявили о неприемлемости предоставления Зеленскому площадки для озвучивания террористических угроз в адрес Москвы. На встрече с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным посол пообещал доложить в Ереван о сделанном РФ представлении.

