Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 13:09

Политика

Путин на грядущей неделе продолжит международные контакты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на предстоящей неделе с 11 по 17 апреля проведет серию рабочих мероприятий. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Вести".

В графике запланированы международные контакты и совещание по экономическим вопросам. Также состоится традиционная оперативная встреча с постоянными членами Совета безопасности России.

Кроме того, состоится обращение главы государства к делегатам X съезда Союза машиностроителей РФ. Съезд пройдет 14 мая в национальном центре "Россия". В Кремле отметили, что у президента запланированы и другие мероприятия, о которых будет сообщено дополнительно.

Ранее у российского лидера состоялась встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Гаглоев в числе других иностранных гостей прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо президента Южной Осетии, Путин провел встречи со словацким премьером Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Абхазии Бадрой Гунбой, а также с делегацией Республики Сербской.

Читайте также


властьполитика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика