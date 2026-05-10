10 мая, 11:30

Происшествия

Пожар в свердловской Бисерти локализован

Фото: телеграм-канал "Глава Бисертского МО, Валентина Суровцева"

Пожар в поселке городского типа Бисерть в Свердловской области локализован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что огнь распространялся быстрее из-за плотной застройки частного сектора и сильного ветра, порывы которого достигали до 20 метров в секунду.

На данный момент ликвидирую возгорание более 60 спасателей и 17 единиц техники. Губернатор региона Денис Паслер следит за ситуацией. Предварительно, пострадавших в результате случившегося нет.

Семь домов воспламенились в поселке городского типа Бисерть в Свердловской области 10 мая. В связи с этим для жильцов подготовили пункт временного размещения в гостинице "Увал".

Питанием и всем необходимым там могут обеспечить до 10 человек. Пока местные жители не обращались в ПВР. На месте задействованы глава и сотрудники администрации: они разносят воду и помогают горожанам.

происшествияпожаррегионы

