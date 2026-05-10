Суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову до 9 августа

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Мера пресечения продлена до 9 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

Булгакова обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, речь идет о контрактах на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Предполагалось, что работы помогут сократить расход электричества, однако к исполнению Булгаков привлек подконтрольную коммерческую структуру, которая значительно завысила стоимость. Ущерб оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

Сам Булгаков вину не признает. Он утверждает, что не имел отношения к договору, так как на момент его заключения уже покинул военную службу.

Булгаков был задержан 26 июля 2024 года и впоследствии арестован по обвинению в коррупции. На момент задержания он занимал должность замминистра обороны и отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В начале августа экс-чиновнику предъявили обвинение по статье о мошенничестве.

Позже Булгаков также стал фигурантом дела о некачественном питании для военных. Ущерб по этому эпизоду составил 1,3 миллиарда рублей. Обвинение связывает эту сумму с поставкой 9 миллионов пайков по завышенной цене. Суд наложил обеспечительный арест на активы и счета генерала.