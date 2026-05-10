Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 10:17

Политика

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову до 9 августа

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Мера пресечения продлена до 9 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

Булгакова обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, речь идет о контрактах на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Предполагалось, что работы помогут сократить расход электричества, однако к исполнению Булгаков привлек подконтрольную коммерческую структуру, которая значительно завысила стоимость. Ущерб оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

Сам Булгаков вину не признает. Он утверждает, что не имел отношения к договору, так как на момент его заключения уже покинул военную службу.

Булгаков был задержан 26 июля 2024 года и впоследствии арестован по обвинению в коррупции. На момент задержания он занимал должность замминистра обороны и отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В начале августа экс-чиновнику предъявили обвинение по статье о мошенничестве.

Позже Булгаков также стал фигурантом дела о некачественном питании для военных. Ущерб по этому эпизоду составил 1,3 миллиарда рублей. Обвинение связывает эту сумму с поставкой 9 миллионов пайков по завышенной цене. Суд наложил обеспечительный арест на активы и счета генерала.

Читайте также


судыполитика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика