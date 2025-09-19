РИА Новости: дело о поставке некачественных сухпайков для Минобороны состоит из 75 томов

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в Минобороны России состоит из 75 томов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами", – уточнил собеседник агентства.

В деле о сухпайках фигурировал бывший замминистра обороны России генерал Дмитрий Булгаков. В июле 2024 года он был арестован по делу о коррупции. Его также подозревают в крупной растрате средств.

Как писали СМИ, Булгаков, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей. Сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в армию по завышенной цене.

Спустя время суд также арестовал предпринимателя Игоря Котельникова по обвинению в хищениях в Минобороны, через месяц он умер в карцере из-за проблем с сердцем.

Другими фигурантами уголовного дела Булгакова стали трое руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат". Журналисты отмечали, что обвиняемые по делу не возмещают нанесенный ими ущерб.