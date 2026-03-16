Собянин сообщил об устранении более чем за сутки уже 139 БПЛА, летевших к Москве

Российские подразделения ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков беспилотников уже находятся специалисты экстренных служб.

Ранее ПВО уничтожила еще три беспилотника, летевших на Москву. Всего с начала атаки БПЛА в субботу, 14 марта, на подлете к столице уничтожено уже 139 дронов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани возвращаются к штатному режиму работы.