Собянин сообщил об устранении более чем за сутки уже 139 БПЛА, летевших к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Российские подразделения ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения обломков беспилотников уже находятся специалисты экстренных служб.
Ранее ПВО уничтожила еще три беспилотника, летевших на Москву. Всего с начала атаки БПЛА в субботу, 14 марта, на подлете к столице уничтожено уже 139 дронов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани возвращаются к штатному режиму работы.