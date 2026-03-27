ПВО сбила 36 украинских беспилотников над территорией РФ за 2 часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 26 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были перехвачены в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что воздушные цели были сбиты в Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областях.

Ранее в Саратовской области пресекли атаку беспилотников на военный аэродром. По обвинению в приготовлении к совершению террористического акта был задержан 53-летний местный житель.

В Брянской области мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов-камикадзе по селу Зерново. Местные власти выразили соболезнования ее родным.