19 мая, 13:02

Эксперт Мухин: за угрозами балтийских стран в адрес России стоит отчаяние

Прибегая к языку угроз по отношению к России, прибалтийские республики пытаются манипулировать общественным сознанием в Евросоюзе из-за отчаяния. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению эксперта, балтийские страны думают о возможном отказе им в военной поддержке в случае открытого военного конфликта между НАТО и Россией.

"Это акт отчаяния: он имеет форму агрессии, безусловно, но, судя по всему, у прибалтийских политиков есть инсайдерская информация, что ими могут пожертвовать в результате конфликта", – пояснил Мухин.

По его словам, от данных высказываний ничего не меняется, так как существуют четкие директивные документы и оперативные планы военных ведомств стран – членов НАТО и РФ.

"Реальные шансы того, что конфликт может быть настолько расширен, что затронет Прибалтику, безусловно, есть. Предпосылки – в ходе учений отрабатываются вполне конкретные вещи как с одной (НАТО), так и с другой стороны (вооруженные силы РФ и Белоруссии)", – добавил эксперт.

Речь идет о ряде заявлений представителей балтийских стран. В частности, глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда, чтобы "показать русским" возможности альянса.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, в свою очередь, требовал от России немедленно вывести войска со всех украинских энергетических объектов и вернуть Киеву полный контроль. Более того, он поддержал ужесточение санкций против российского энергетического сектора.

Комментируя сложившуюся ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что данные заявления обусловлены стремлением представителей политического руководства балтийских стран повысить собственный авторитет.

