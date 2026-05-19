В РСТ заявили, что вспышка Эболы не затрагивает популярные у туристов направления

Фото: depositphotos/shalamov

Вспышка лихорадки Эбола в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления. Об этом заявил соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Дмитрий Арутюнов.

"Нужно понимать, что вспышка происходит в Демократической Республике Конго (ДРК), которая значительно больше Республики Конго. Российских туристов там (в ДРК) чрезвычайно мало. <…> Сейчас в стране идет гражданская война и мы не возим туда туристов", – приводит слова Арутюнова пресс-служба РСТ.

По его словам, туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) принимает все необходимые меры для локализации вспышки и недопущения ее распространения, а туроператоры внимательно следят за развитием ситуации.

Массовые туристические маршруты из России, как правило, не проходят через регионы, где зарегистрированы случаи заболевания. Для российских туристов на сегодняшний день никакой непосредственной опасности нет.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури – поступили 5 мая. В ДРК и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания, после чего ВОЗ признала международной ЧС эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

По последним данным, ВОЗ известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и свыше 130 подозреваемых смертях. В частности, 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, два – в Уганде.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. В свою очередь, посольство в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей из-за Эболы.