19 мая, 11:57

Происшествия

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки "Север-750" на Байкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, в аэролодке в момент ЧП находились 18 человек, 13 из которых удалось вытащить из воды. Отмечается, что среди спасенных есть ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, она госпитализирована.

В единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии в беседе с РИА Новости добавили, что тела погибших уже подняли.

Известно, что на аэролодке находились туристы из Подмосковья, добавили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. В связи с этим организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 19 мая в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. Изначально сообщалось, что на борту находилось 14 человек.

Правоохранители уже приступили к выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По данным СМИ, предварительной причиной опрокидывания катера названо превышение допустимого числа пассажиров. Данная модель рассчитана на перевозку не более 10 человек.

Сюжет: Гибель туристов на Байкале
