Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:43

Происшествия
Главная / Новости /

Катер с пассажирами на борту перевернулся на Байкале

На Байкале перевернулся катер с пассажирами

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Бурятия"

Катер "Хивус", перевозивший пассажиров, перевернулся на Байкале в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Речь идет об аэролодке "Север-750", которая опрокинулась в районе скалы Черепаха, примерно в 30 метрах от берега. В результате один человек был доставлен в больницу, а еще четверо в настоящее время остаются под водой.

Правоохранители уже приступили к выяснению причин и обстоятельств случившегося, уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что при необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.

Всего на борту находились 14 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. На данный момент удалось спасти 10 из них, включая 14-летнего ребенка.

Операция по поиску остальных четырех человек продолжается. Для этого к месту ЧП дополнительно выехала водолазная группа министерства.

Предварительной причиной опрокидывания катера названо превышение допустимого числа пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, лодка была перегружена.

Как указано в технических характеристиках на сайте производителя аэролодки, данная модель рассчитана на перевозку не более 10 человек.

Схожий инцидент ранее произошел в Павшинской пойме в подмосковном Красногорске. В момент ЧП на борту находились 11 человек, включая 7 детей. Все они упали в воду. По одной из версий, причиной стало нарушение пассажировместимости, так как максимальное допустимое количество людей на борту подобных судов составляет 4.

Спустя время следственное управление на транспорте начало проверку по факту ЧП. Произошедшим также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку. Позднее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

"Московский патруль": катер с 11 пассажирами перевернулся на Москве‑реке

Читайте также


Сюжет: Гибель туристов на Байкале
происшествиярегионы

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика