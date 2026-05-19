19 мая, 12:27

Политика

Российская армия взяла под контроль Волоховку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Волоховку в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт удалось отбить благодаря решительным действиям бойцов, служащих в подразделениях группировки войск "Север".

В то же время военнослужащие "Запада" укрепили свои позиции и нанесли значительный урон украинским формированиям в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области, продолжили в оборонном ведомстве.

Они, в частности, уничтожили живую силу и технику двух механизированных, одной штурмовой бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. Боевые действия развернулись в районах Сидорово и Красного Лимана в ДНР, а также Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области.

"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", – добавили в министерстве.

При этом общие потери противника за последние сутки в зоне СВО составили около 1175 человек. Из них свыше 190 были ликвидированы в зоне ответственности солдат "Севера", до 160 – "Юга", более 280 – "Центра", свыше 315 – "Востока", а в зоне ответственности "Днепра" потери превысили 40 человек.

В ходе другой операции Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Атака стала ответом на террористические действия ВСУ в регионах РФ.

Были атакованы предприятия украинского военно-промышленного комплекса, аэродромы, а также объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Российские военные применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные дроны.

Сюжет: Спецоперация на Украине
