Движение на Каширском шоссе восстановлено после возгорания тягача

Движение автотранспорта на Каширском шоссе в Москве восстановлено после инцидента с возгоранием тягача. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Тягач загорелся на Каширском шоссе в районе дома 61А утром 19 мая. В связи с этим движение по направлению в центр было затруднено. На месте работали сотрудники городских оперативных служб.

Ранее автомобиль сгорел после аварии в подмосковных Химках. Водитель легковой Kia въехал в автобус "ЛиАЗ", после чего машина воспламенилась. Автомобилиста госпитализировали.

До этого микроавтобус загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. Площадь пожара составила порядка 4 квадратных метров. Из-за возгорания движение в районе происшествия было сильно затруднено.

