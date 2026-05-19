19 мая, 13:58

Транспорт

Движение на Каширском шоссе восстановлено после возгорания тягача

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Движение автотранспорта на Каширском шоссе в Москве восстановлено после инцидента с возгоранием тягача. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Тягач загорелся на Каширском шоссе в районе дома 61А утром 19 мая. В связи с этим движение по направлению в центр было затруднено. На месте работали сотрудники городских оперативных служб.

Ранее автомобиль сгорел после аварии в подмосковных Химках. Водитель легковой Kia въехал в автобус "ЛиАЗ", после чего машина воспламенилась. Автомобилиста госпитализировали.

До этого микроавтобус загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. Площадь пожара составила порядка 4 квадратных метров. Из-за возгорания движение в районе происшествия было сильно затруднено.

