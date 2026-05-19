Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:49

Происшествия

Неизвестные ворвались в здание редакции газеты "Московский комсомолец"

Фото: mk.ru

Неизвестные в масках ворвались в здание редакции газеты "Московский комсомолец" около станции метро "Улица 1905 года". Об этом Москве 24 сообщил главный редактор издания Павел Гусев.

По его словам, люди побежали сразу на третий этаж, где находятся арендаторы. Незнакомцы, уточнил он, "вели себя нагло", отказались предъявить документы и угрожали.

"Знаете, как раньше, участники разборок на рынке", – сказал Гусев.

На место происшествия вызваны правоохранительные органы.

Ранее обыски прошли в московской редакции издания "Новая газета". Позднее стало известно о задержании журналиста и исполнительного редактора Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных.

Мужчина свою вину не признал, а также заявил, что его загранпаспорт был изъят во время обыска. Он уточнил, что скрываться не намерен. В апреле суд заключил его под стражу.

Неизвестные в масках ворвались в здание редакции "Московского комсомольца"

Читайте также


происшествиягородэксклюзив

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика