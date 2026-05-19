Неизвестные ворвались в здание редакции газеты "Московский комсомолец"

Неизвестные в масках ворвались в здание редакции газеты "Московский комсомолец" около станции метро "Улица 1905 года". Об этом Москве 24 сообщил главный редактор издания Павел Гусев.

По его словам, люди побежали сразу на третий этаж, где находятся арендаторы. Незнакомцы, уточнил он, "вели себя нагло", отказались предъявить документы и угрожали.

"Знаете, как раньше, участники разборок на рынке", – сказал Гусев.

На место происшествия вызваны правоохранительные органы.

Ранее обыски прошли в московской редакции издания "Новая газета". Позднее стало известно о задержании журналиста и исполнительного редактора Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании персональных данных.

Мужчина свою вину не признал, а также заявил, что его загранпаспорт был изъят во время обыска. Он уточнил, что скрываться не намерен. В апреле суд заключил его под стражу.

