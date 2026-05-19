19 мая, 15:20

Происшествия

Россиянину после задержания с наркотиками на Пхукете может грозить смертная казнь

Россиянину, которого задержали на Пхукете с крупной партией наркотиков, может грозить пожизненное заключение или смертная казнь, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что на КПП при въезде на Пхукет после проверки междугороднего автобуса был задержан 29-летний россиянин. В его сумке обнаружили метамфетамин и героин. В Таиланде они относятся к наиболее опасной категории наркотических веществ.

В настоящий момент гражданину РФ предъявлено обвинение в хранении и сбыте наркотиков первой категории без разрешения.

Согласно Кодексу о наркотиках, который действует в Таиланде, за хранение запрещенных веществ первой категории с целью сбыта, а также за распространение крупных партий обвиняемому может грозить от длительного срока заключения до пожизненного лишения свободы.

Если преступление считается особо тяжким, то есть связано с крупными объемами наркотиков или деятельностью в составе организованной сети, закон допускает смертную казнь.

Тайское законодательство считается одним из самых жестких в Юго-Восточной Азии в отношении борьбы с наркотиками. Смертные приговоры по таким делам выносятся редко, но возможность их назначения сохраняется.

Ранее иммиграционная полиция в Паттайе арестовала 34-летнюю россиянку за оказание медицинских услуг без лицензии. По информации полиции, женщину по имени Анастасия Тыльцева арестовали по месту проживания после получения сигнала о незаконной деятельности.

Она работала косметологом без разрешения государственных органов и предоставляла медицинские услуги без лицензии. В Таиланде профессия косметолога включена в список запрещенных для иностранцев, а оказание медицинских и косметологических услуг без государственной лицензии является нарушением закона.

