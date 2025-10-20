Полицейские задержали в Таиланде около 20 туристов из России

Фото: 123RF.com/adirach

Правоохранители задержали на тайском острове Пханган около 20 российских туристов за последние 3–5 дней. Об этом РИА Новости рассказали в местном участке полиции.

Таким образом дежурный офицер прокомментировал информацию различных телеграм-каналов о задержании гражданина РФ за торговлю запрещенными веществами и незаконную работу.

По словам полицейского, большинство россиян были задержаны за визовые нарушения. Однако он уточнил, что были и те, кого привлекли к уголовной ответственности. При этом иных подробностей дежурный офицер не озвучил.

В настоящее время все 20 граждан РФ находятся в камерах временного содержания.

Ранее россиянин Александр Верба был депортирован из Таиланда. По данным Генпрокуратуры РФ, в марте 2013 года мужчина и его соучастники, в том числе брат Владислав, требовали от предпринимателя 6 миллионов рублей.

Из-за отсутствия средств бизнесмен передал Вербе и его соучастникам только 2 миллиона рублей, автомобили Toyota Land Cruiser 200, КамАЗ-4310 и 2 трактора. После этого Владислав был задержан. Затем суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

При этом Александру удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск. Спустя время стало известно о задержании мужчины из-за его возможного нарушения миграционного законодательства Таиланда.