05 марта, 18:14

Культура

Съемки пятого сезона сериала "Папины дочки. Новые" завершились в Москве

Фото: кадр из сериала "Папины дочки. Новые"; режиссеры – Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин; производство – Онлайн-кинотеатр START, Телеканал СТС

В Москве завершились съемки пятого сезона сериала "Папины дочки. Новые". Серии выйдут на экраны уже весной, сообщила пресс-служба телеканала СТС.

В пятом сезоне мама в исполнении актрисы Анастасии Сиваевой вернется к семейным будням и сразу столкнется с проблемами – дочки повзрослели и стали самостоятельными, а супруг от нее уже отвык.

Как рассказала сама артистка, ее героиня хоть и не пример для подражания, но хорошая мама, которая любит своих детей.

"Конечно, ее возвращение не пройдет без эмоциональных моментов и слез. Выстраивание отношений с детьми всегда непросто для каждой семьи", – поделилась Сиваева.

Такое развитие сюжета повлияет и на отца ее детей Веника, роль которого исполнил Филипп Бледный.

"У Веника поприбавилось волнений, что отразилось на весе. Ведь до этого он жил размеренно, все наконец-то устаканилось, но вдруг появилась жена, и вихрь событий закрутился вокруг его семьи", – сказал артист.

В новых сериях зрители также узнают об испытаниях, с которыми столкнется кинодочь Бледного и Сиваевой Ева Смирнова. Как рассказала юная артистка, весь сезон ее героиня будет возиться с пауком.

"В какой-то момент поняла, что живого в руки не возьму, поэтому дали чучело. Но даже в этом случае меня охватывала паника, текли слезы и я просто не могла себя контролировать. В итоге снималась с пластиковой игрушкой, которую оживят на экране", – призналась 13-летняя актриса.

Ранее сообщалось, что снятые в кинопарке "Москино" фильмы и сериалы становятся популярными среди зрителей. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, за 2 года на площадках кинопарка сняли свыше 200 фильмов, сериалов и музыкальных клипов.

Фильм "Буратино" режиссера Игоря Волошина собрал свыше 2 миллиардов рублей всего за две недели в прокате. Также успешным стал семейный фильм "Простоквашино" режиссера Сарика Андреасяна – кинокартина о мальчике Дяде Федоре и его друзьях собрала более 2 миллиардов рублей.

культурасериалы

