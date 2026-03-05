Психолог Алексеева: отсутствие цифрового детокса грозит бессонницей и нервными срывами

5 марта отмечается День выключенных гаджетов: он привлекает внимание к чрезмерному использованию девайсов. О том, как превратить цифровой детокс в привычку и правильно его организовать, читайте в материале Москвы 24.

Вернуть контроль над вниманием

День выключенных гаджетов – неофициальный праздник, который ежегодно отмечается 5 марта. Его учредили по инициативе некоммерческой организации Campaign for a Commercial-Free Childhood в 2000 году. Первоначальной целью была борьба с воздействием рекламы на детей, но позже появилось более широкое значение: призвать людей временно отказываться от использования электронных устройств, чтобы напомнить о важности живого общения.

Полностью исключить из жизни гаджеты в современном мире вряд ли получится, а вот периодически устраивать цифровой детокс вполне реально. По мнению нейропсихолога Елены Грозы, эта запланированная пауза позволит вернуть контроль над вниманием и нервной системой.

"На необходимость временного отказа от гаджетов могут указывать постоянное ощущение тревоги, раздражение, снижение концентрации и паника без нахождения в режиме онлайн. Игнорирование этих проблем может привести к нарушению сна, бессоннице, спутанности в мыслях, технострессу (психологическое напряжение, вызванное постоянным взаимодействием с цифровыми технологиями), перегрузке нервной системы и даже срывам", – добавила специалист в разговоре с Москвой 24.

Отдых от девайсов также показан тем, кто склонен к компульсивным проверкам телефона и излишней самокритике.

"Детокс обязательно нужен, если технологии стали тем, что управляет вниманием, мыслями, сном и настроением человека. "Технологический" отдых поможет вернуть себе контроль", – указала нейропсихолог.





Елена Гроза нейропсихолог К цифровому детоксу нужно подготовиться и вписать его в свои планы. У мозга есть простое правило: если тревожно и непонятно, он тянется к телефону. Поэтому заранее нужно снизить неопределенность и все расписать.

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей, уведомления и просмотр рабочих чатов, или же следует отключить интернет вообще. Детокс также подразумевает отказ от телевизора.

"Начинать лучше с одного дня в неделю в "особом режиме" или проводить таким образом все вечера", – рассказала Гроза.

При этом нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации, а также предупредить окружающих, в какое время у них не будет доступа к конкретному человеку. Например, можно настроить автоответы и статусы в почте или в мессенджерах: в тексте нужно указать четкое время работы или ответа на звонки.

"Это поможет стать спокойнее и избежать срыва из-за мыслей "вдруг меня ищут" или "вдруг что-то случилось, а я не знаю", – подчеркнула специалист.

Помимо этого, нужно подготовить несколько бумажных книг, чтобы не включать сериалы или фильмы на планшете, составить чек-лист с задачами по дому или заняться тренировкой в зале.

Если мысли о телефоне или планшете не покидают, можно попробовать сделать три-пять циклов дыхания с длинным выдохом. Также поможет переключение внимания на физическую активность вне дома или короткую бытовую задачу, рекомендовала эксперт.

"В случае, если все же срыв произошел, то следует в течение минуты закрыть приложение или вкладку, убрать гаджет. Далее нужно отметить, что стало триггером – усталость, скука, тревога, а уже после вернуться к заранее составленному плану без самобичевания", – заключила нейропсихолог.

Детокс как образ жизни

При этом психолог Екатерина Алексеева отметила, что универсального промежутка для временного отказа от девайсов нет. Это должно быть осознанным шагом, который будет гармонично сочетаться с современным ритмом.





Екатерина Алексеева психолог Оптимальное решение – это когда цифровой детокс становится образом жизни и внедряется на постоянной основе, а не на месяц или только неделю. Здесь можно провести аналогию с правильным питанием: решение есть полезную пищу принимается один раз и на всю жизнь, нет смысла питаться правильно только пару дней или недель в год.

Цифровой детокс на постоянной основе может включать отказ от гаджетов за час до сна и/или сразу после пробуждения. Необходимо выработать привычку не пользоваться телефоном, находясь в кровати. Это можно заменить на офлайн-методы, позволяющие расслабиться или, наоборот, взбодриться: книги, прогулка, легкий спорт, настольный будильник, отметила психолог.

Также стоит устраивать ежедневный микро-детокс. Например, отказаться от гаджетов в обеденное время или вечером за ужином. Отдых от онлайн-жизни позволит посвятить время общению с друзьями и близкими.

Цифровой детокс в выходные подразумевает строгий распорядок дня со множеством офлайн-занятий, которые помогут справиться с желанием взять телефон в руки.

"Достаточно продержаться в таком режиме хотя бы три месяца – тогда выработается привычка, позволяющая ограничивать время, проведенное онлайн", – добавила Алексеева.

Психолог также подчеркнула, что перед началом детокса важно заручиться поддержкой коллег и близких, объяснив необходимость отдыха от девайсов, а также расставить личные границы. В противном случае можно столкнуться с безразличием и еще большим стрессом из-за срывов и постоянных ссор на этой почве, указала эксперт.