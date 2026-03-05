Fars: личности причастных к удару по школе в иранском Минабе установлены

Фото: ТАСС/АР

Личности людей, причастных к удару по школе для девочек в иранском Минабе, установлены, сообщает RT со ссылкой на Fars.

По данным журналистов, были идентифицированы пилоты, участвовавшие в операции, и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения. Власти уже подготовили меры для "жесткого и решительного ответа".

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Одна из американо-израильских атак пришлась на школу для девочек в Минабе. В результате погибли 168 учениц.

При этом американский госсекретарь Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности Штатов к этой атаке. Он заявил, что Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства случившегося. Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу.