Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 15:43

Происшествия
Главная / Новости /

Fars: личности причастных к удару по школе в иранском Минабе установлены

Установлены личности причастных к удару по школе в иранском Минабе

Фото: ТАСС/АР

Личности людей, причастных к удару по школе для девочек в иранском Минабе, установлены, сообщает RT со ссылкой на Fars.

По данным журналистов, были идентифицированы пилоты, участвовавшие в операции, и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения. Власти уже подготовили меры для "жесткого и решительного ответа".

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

Одна из американо-израильских атак пришлась на школу для девочек в Минабе. В результате погибли 168 учениц.

При этом американский госсекретарь Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности Штатов к этой атаке. Он заявил, что Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства случившегося. Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу.

Новости мира: Иран массированно атаковал Израиль

Читайте также


происшествияполитиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика