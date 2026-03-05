Форма поиска по сайту

05 марта, 16:53

В мире
Mirror: в Британии собака помогла хозяйке обнаружить рак на ранней стадии

В Британии собака помогла хозяйке обнаружить рак на ранней стадии

Фото: depositphotos/IgorVetushko​

В Великобритании собака помогла хозяйке вовремя обнаружить рак легкого, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.

Жительница графства Кент Коллин Фергюсон заметила, что ее двухгодовалая немецкая овчарка Инка начала вести себя необычно – собака постоянно обнюхивала рот хозяйки и выглядела встревоженной.

Женщина обратилась к врачу, но проверка зубов и анализы ничего не показали. Однако питомец продолжал вести себя так же. Через несколько месяцев Фергюсон прошла полное обследование и узнала, что у нее опухоль в левом легком размером с мяч для гольфа – первая стадия рака.

Сама Коллин никогда не курила и не чувствовала явных симптомов, кроме усталости, которую списывала на работу и возраст. Благодаря ранней диагностике ей провели операцию, и дополнительное лечение не потребовалось. Хирург отметил, что такие случаи – редкость, обычно рак легких выявляют позже.

Позже Инку обучили как собаку поддержки: теперь она помогает хозяйке справляться с тревогой и паническими атаками, возникшими после болезни.

Ранее бездомная собака помогла полиции разыскать пропавшего трехлетнего ребенка в американском штате Кентукки. Офицер в шутку спросил у собаки местоположение мальчика, а она сразу же привела их к автомобилю, где тот был заперт.

