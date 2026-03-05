Загоревшуюся в центре Москвы мачту ретранслятора потушили

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Спецслужбы ликвидировали возгорание на мачте ретранслятора на Павелецкой площади. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

О пожаре в центре Москвы стало известно вечером 5 марта. К тушению были привлечены пожарно-спасательные отряды. Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент повлиял на транспортный поток, в связи с чем движение на улице Зацепский Вал было затруднено из-за проезда спецтехники.

Ранее пожар произошел в Бутове. Возгорание случилось в частном деревянном доме на Новобутовской улице. На месте ЧП работали пожарно-спасательные отряды.

