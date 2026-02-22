Пожар в здании на северо-востоке столицы потушен

Фото: Москва 24

Пожар в реконструируемом здании на улице Образцова в Москве полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Проводится проливка и разбор конструкций. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Пожар на северо-востоке Москвы произошел вечером 22 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, в здании обрушилась подкровельная гардина.

По данным СМИ, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Когда начался пожар, внутри здания находились рабочие.

Огонь интенсивно распространялся из-за погодных условий. В МЧС РФ уточнили, что 5 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.