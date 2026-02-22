Нарушение правил пожарной безопасности могло стать причиной пожара в Москве

Фото: МАХ/"МЧС Москвы"

Нарушение правил пожарной безопасности могло стать причиной возгорания в здании на улице Образцова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"По предварительной версии, пожар мог начаться вследствие нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, когда начался пожар, внутри здания находились рабочие.

О пожаре на северо-востоке Москвы стало известно вечером 22 февраля. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, в здании также обрушилась подкровельная гардина.

Огонь интенсивно распространяется из-за погодных условий. В МЧС РФ уточнили, что 5 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Кроме того, из-за возгорания движение по улице Образцова от дома 23 до дома 21 было перекрыто в обоих направлениях.