Аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы по согласованию

Фото: 123RF.соm/izanbar

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что рейсы согласовываются с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Авиакомпания "Россия" предупреждала об отмене, переносе и объединении рейсов на фоне ограничений. Часть самолетов была направлена на запасные аэродромы.

Ранее Минтранс РФ утвердил четкий регламент обслуживания пассажиров, ожидающих вылета. Изменения начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Компании будут обязаны предоставлять питьевую воду уже спустя час после двухчасовой задержки. Горячее питание – не позднее чем через два часа после четырех часов ожидания.