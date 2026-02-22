Собянин сообщил о двадцать первом БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на Москву началась днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного дрона, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.

На фоне этого временные ограничения были введены в столичных аэропортах. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.