Брянская область подверглась самой мощной атаке дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Брянская область подверглась самой мощной атаке беспилотников в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, за сутки ни один другой регион России не сталкивался с таким количеством одновременно запущенных БПЛА. В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Губернатор отметил, что благодаря героическим и профессиональным действиям энергетиков и теплотехников, а также оперативному подключению резервной генерации, закупленной при содействии правительства РФ, подачу тепла и электроэнергии в Брянске и пяти муниципальных образованиях удалось восстановить за 3 часа.

"Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!" – поделился Богомаз.

ВСУ массированно атаковали Брянскую область 15 февраля. С утра было ликвидировано 120 украинских БПЛА. Угрозу нейтрализовали системы ПВО России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения региональной Росгвардии.