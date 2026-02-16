16 февраля, 09:18Происшествия
Брянская область подверглась самой мощной атаке дронов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Брянская область подверглась самой мощной атаке беспилотников в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, за сутки ни один другой регион России не сталкивался с таким количеством одновременно запущенных БПЛА. В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали объекты энергетической инфраструктуры.
Губернатор отметил, что благодаря героическим и профессиональным действиям энергетиков и теплотехников, а также оперативному подключению резервной генерации, закупленной при содействии правительства РФ, подачу тепла и электроэнергии в Брянске и пяти муниципальных образованиях удалось восстановить за 3 часа.
"Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!" – поделился Богомаз.
ВСУ массированно атаковали Брянскую область 15 февраля. С утра было ликвидировано 120 украинских БПЛА. Угрозу нейтрализовали системы ПВО России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения региональной Росгвардии.
