Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 09:18

Происшествия

Брянская область подверглась самой мощной атаке дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Брянская область подверглась самой мощной атаке беспилотников в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, за сутки ни один другой регион России не сталкивался с таким количеством одновременно запущенных БПЛА. В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Губернатор отметил, что благодаря героическим и профессиональным действиям энергетиков и теплотехников, а также оперативному подключению резервной генерации, закупленной при содействии правительства РФ, подачу тепла и электроэнергии в Брянске и пяти муниципальных образованиях удалось восстановить за 3 часа.

"Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!" – поделился Богомаз.

ВСУ массированно атаковали Брянскую область 15 февраля. С утра было ликвидировано 120 украинских БПЛА. Угрозу нейтрализовали системы ПВО России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", а также спецподразделения региональной Росгвардии.

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика